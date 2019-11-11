شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تنفيذ 1258 مشروعًا صغيرًا بـ13.5 مليون جنيه خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق صندوق التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، على تنفيذ 1258 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر باستثمارات 13،5 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الإثنين، إن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في القري والمناطق الأكثر احتياجاً بلغت 68%، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بدعم القري والمناطق الأكثر احتياجاً بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم وبما يملكه صندوق التنمية المحلية من آليات تساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

Advertisements

وأوضح اللواء شعراوي أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات، حيث نفذت 188 مشروعاً خلال الأربعة شهور الماضية، ثم محافظة الدقهلية 186 مشروعاً، والمنيا 177 مشروعاً، وسوهاج 107 مشروعات، فيما احتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظة القليوبية، و87،5 % في محافظة الأقصر، و84% في محافظة الفيوم.

وتابع الوزير أن صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، مؤكداً على أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات.

ووجه شعراوي بضرورة تنفيذ دورات متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للارتقاء بمهاراتهم في مجال تلقي طلبات الإقراض، موضحاً أن نشاط الصندوق يمتد إلى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه في القري والكفور والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية.