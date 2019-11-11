شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترد على شائعات أماكن الاحتجاز في المنتدى الثالث لقطاع السجون اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث لقطاع السجون. ويتضمن المنتدى شرح أوجه الرعاية الصحية للسجناء وحجم التطور داخل مستشفيات القطاع والاهتمام بحقوق الإنسان، والرد على الشائعات التي أطلقت حول أماكن الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.

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