شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية "حلى والمجوهرات" إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

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ويعتبى المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.