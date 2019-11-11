شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: وفاة خفيرين ومواطن برصاص مجهول فى طوخ بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول، بأنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء برفقة مزارع فى إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ فى القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا. وأشار المصدر، إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إطلاق النار على 2 خفراء كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر آلحصافة مركز طوخ فى القليوبية، وفر هاربا، وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين والمواطن. Advertisements ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية المتهم وتضيق الخناق عليه للقبض عليه، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: وفاة خفيرين ومواطن برصاص مجهول فى طوخ بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.