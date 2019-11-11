الزراعة تعلن عن استيراد فيل و4 سباع بحر و3 زرافات و2 حمار وحشى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن استيراد" فيل" جديد ، وعدد 4 من "سباع البحر" بينها 2 لحديقة الحيوان بالجيزة و2 لحديقة الحيوان بالإسكندرية من دولة الصين، وذلك بالتعاون مع سفارة زيمبابوى فى القاهرة.
وقال تقرير الخدمات البيطرية ، إنه تم عقد عملية تبادل مع إحدى حدائق الحيوان بجنوب افريقيا لاستقبال 3 "زرافات" منها ذكر و2 أنثى ، بالإضافة إلى 2 حمار وحشى ، فى مقابل إرسال فرس نهر والقرد الحبشى كبديل لسبع البحر ، فى إطار الخطة الموضوعة للتطوير ومواجهة العجز فى بعض انواع الحيوانات البرية.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن عملية الاستيراد لهذه الحيوانات سيتم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على العروض المقدمة وخاصة من جنوب إفريقيا وطبقا للشروط المعمول بها والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية ، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشكلات التكدس فى بعض انواع الحيوانات البرية او العجز فى بعضها خاصة انه يوجد بحديقة حيوان الجيزة فرس النهر والكبش الأروى بكثافة.
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