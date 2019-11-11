شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يطلقون النار على كمين أمنى بكفر الحصافة بالقليوبية واستشهاد 3 خفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مجهولون الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، اليوم الاثنين، وفروا هاربين، حيث أسفر الهجوم عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بإطلاق مجهولين مسلحين النيران على ارتكاز أمنى في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أن الجناة أطلقوا النيران على الكمين وفروا هاربين.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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كان محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، تلقى بلاغا من نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بنامول، يفيد باستهداف نقطة ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة، وأسفر عن استشهاد 2 خفراء نظاميين وخفير خصوصى، لإحدى المزارع بالمنطقة.

على الفور انتقل رئيس المركز والمدينة، والعميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والرائد أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والقيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم نقل الجثامين لمستشفى بنها العام.



اثار الهجوم اثار الهجوم



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الهجوم على كمين