ننشر أسماء ضحايا حادث إطلاق النار بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، استشهاد خفيرين (نظاميين) ومواطن، إثر إطلاق نيران من قبل مجهولين (حتى الآن)- خلال تواجدهم بمنطقة زراعية بقرية كفر الحصافة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وحصل الخليج 365 على أسماء الخفيرين النظاميين، وهما "إبراهيم حسين، وإبراهيم النجار"، والمواطن، عصام صبحي حسين".

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن قوات الأمن تكثف جهودها لتعقب خط سر الجناة عن طريق سؤال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، نافيا أن يكون إطلاق النار استهدف كمينا أمنيا بالمنطقة.

وانتقل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، ومناظرة جثث المتوفين.