المرور: إغلاق طريقين بسبب الشبورة الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الواصل من محافظة المنيا حتى محافظة بني سويف، بالإضافة إلى الطريق من بني سويف حتى بوابات الكريمات، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
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