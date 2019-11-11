أخبار مصر | توابيت خبيئة العساسيف تصل إلى المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توابيت خبيئة العساسيف تصل إلى المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مساء أمس إلي المتحف المصري الكبير قادمة من الأقصر توابيت "خبيئة العساسيف" التي عثرت عليها البعثة المصرية في اكتوبر الماضي بجبانة العساسيف الأثرية، وذلك لبدء أعمال ترميمها ودراستها تمهيدًا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه في نهاية 2020.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن رحلة نقل التوابيت من الأقصر إلى المتحف المصرى الكبير تمت باستخدام سيارات مغلقة مجهزة ومزوده بوحدة للتحكم في درجة الحرارة ووسائد هوائية لحماية التوابيت من الاهتزاز في أثناء عملية النقل.

وصرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه سيتم تجهيز قاعه خاصة لعرض توابيت الخبيئة تبرز قيمتها الاثرية والتاريخية والفنية.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت عن كشف خبيئة العساسيف بحضور وزير الآثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

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وزير الآثار والأمين العام في الأقصر



وفور إبلاغ وزير الآثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد. وفور إبلاغ وزير الآثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد. ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة



علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها. علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها. مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة



وأعلن وزير الآثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر. وأعلن وزير الآثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر. ارتفاع عدد التوابيت إلى 30 تابوتًا



وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت 30 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، وخي توابيت خشبية ملونة ترجع لعصر الأسرة 22.