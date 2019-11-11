أخبار مصر | غلق طريق الكريمات الصحراوي من المنيا حتى بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق طريق الكريمات الصحراوي من المنيا حتى بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، غلق طريق الكريمات الصحراوي. جاء ذلك بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من المنيا حتى بنى سويف، ومن بني سويف إلى بوابات الكريمات، لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الإثنين وسط انتشار الخدمات. وناشدت إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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