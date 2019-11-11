أخبار مصر | فريق كورال أطفال مصر يستعد لحفل غنائي بجامعة القاهرة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق كورال أطفال مصر يستعد لحفل غنائي بجامعة القاهرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الفريق وضع اللمسات الأخيرة في تدريباته الأسبوعية الجمعة الماضية، بقيادة الموسيقار الكبير سليم سحاب في مسرح وزارة التضامن الاجتماعي.
ويتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ونفذ حتى الآن ٥٤ حفلة غنائية، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية
كما يضم الفريق ٢٥٦ ابنا وابنة من أبناء ٣٦ دار رعاية اجتماعيةلتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.
ويشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في نهاية عام ٢٠١٥ مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.