مصر | الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مجهولون النار على خفيرين ومزارع، بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، ولقوا مصرعهم في الحال، وفر الجناة هاربين، وتنشر الخليج 365 الصور الأولى للحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الجناة.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بقيام مسلحين بإطلاق النار على خفيرين ومزارع كانوا متواجدين في قطعة أرض في قرية كفر الحصافة بطوخ.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أنه في أثناء تواجد الخفيرين ومزارع بقطعة أرض بقرية كفر الحصافة قام مجهولين مسلحين بإطلاق الرصاص عليهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، فيما تصدر الجهات المختصة أي بيان لكشف ملابسات الحادث حتى الآن.