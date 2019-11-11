شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يطلقون النار علي كمين أمني بقرية كفر الحصافة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق مجهولون الرصاص على كمين ارتكاز أمني بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، الاثنين، وفروا هاربين.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بإطلاق مجهولين مسلحين النيران على كمين ارتكاز أمني في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أن الجناة أطلقوا النيران على الكمين وفروا هاربين.
وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
ونحن في انتظار البيان الرسمي من الجهات المختصة لتوضيح ملابسات الحادث.
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