شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبة بجامعة القاهرة.. سقطت أثناء نشر ملابسها بالمدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، التي توفت بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات، نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

وتتقدم الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرتها، سائلة الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان.

واوضحت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وتقام صلاة الجنازة اليوم على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات، بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.