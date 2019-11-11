شكرا لقرائتكم خبر عن موضة «كرنب الزينة» تجذب زوار معرض زهور الخريف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرنب الزينة، من عائلات الكرنب المعروفة، تحول لأول مرة في مصر لإحدى وسائل الترويج لنباتات الزينة، وخاصة في معرض زهور الخريف في المتحف الزراعي، وذلك لتميز ألوانه وشكله الجمالي، وهو ما حوله إلى أحد صيحات موضة تنسيق الحدائق العامة والمنزلية ويلقي إقبالا من زوار معرض زهور الخريف.

وقال الدكتور عادل الغندور، الخبير في زراعات نباتات الزينة، إن كرنب الزينة من النباتات الشتوية وموطنه الأصلي غرب أوروبا وحوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا، ويتميز بتعدد ألوانه وأشكاله الكثيرة، وهو نبات نتاج تهجين مجموعة مختلفة من أنواع الكرنب ليضفي عليه شكل الكرنب العادي مع تميزه بعدة ألوان سواء خضراء أو بنفسجية أو صفراء وردية أو بيضاء أو أرجوانية.

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وأضاف «الغندور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بالرغم من أن كل أنواع كرنب الزينة قابلة للأكل إلا أنها تستعمل كنباتات زينة في الحدائق أو في شرفات المنزل أو داخل البيت ويتم تنسيقها مع أنواع الزهور والورد الأخرى، ما يضفي جمالا على المظهر العام لتنسيق الزهور.

وأوضح خبير نباتات الزينة أن كرنب الزينة، يزرع بالبذرة آخر الصيف حتى يكتمل نموه خلال 4 شهور ويستمر حتي أوائل فصل الربيع، مضيفا أنه من النباتات التي تحتاج لدرجة حرارة منخفضة لتكون ازدهار الألوان وإن لم يتعرض لها تكون الألوان باهتة أو خضراء، يتحمل النبات درجات الحرارة المنخفضة والمنخفضة جدا حتى تحت الصفر.

وأشار إلى أنه في حالة زراعته في مناطق تتعرض للحرارة يجب حماية النبات من أشعة الشمس المباشرة وبفضل نقله إلى مكان نصف ظل، حيث ينمو النبات في شمس مباشرة أو نصف ظل مع ري معتدل ويفضل زراعته في مجموعات لتبرز جمال الأوراق وليكون منظرا جماليا أفضل كثيرا من نبات واحد كما يحدث في مجموعات الحدائق العامة أو الحدائق المنزلية.

كرنب الزينة

كرنب الزينة

كرنب الزينة

كرنب الزينة