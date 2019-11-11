شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على أرض أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محمد سيد رئيس المدينة، أن الحملة شملت منطقة غرب المدينة بحى شاهين، وأسفرت عن إيقاف أعمال حالتي بناء على الأراضي الزراعية في المهد وعلى مساحة 300 متر مربع، مشيرا إلى أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للمخالفين.