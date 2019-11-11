المرور يوصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر بسبب الشبورة على الطرق السريعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، جميع السائقين بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث.
وشددت إدارة المرور، على عدم السرعات الزائدة وتخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
وعززت إدارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات البخارية للقيام بعمليات تأمين للطرق السريعة، وتأمين مرتادى الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصدونها للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية، وللقيام بعمليات تفويج السيارات لحين انقشاع الشبورة.
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