شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الكريمات الصحراوى من المنيا إلى البوابات بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، طريق الكريمات الصحراوى، بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من المنيا حتى بنى سويف، ومن بنى سويف إلى بوابات الكريمات، لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الإثنين وسط انتشار الخدمات. Advertisements وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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