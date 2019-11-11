المرور: إغلاق طريق "بنى سويف ــ الزعفرانة" الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق بنى سويف -الزعفرانة الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من بنى سويف إلى البحر الأحمر لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الاثنين، وسط انتشار الخدمات. وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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