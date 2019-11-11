شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحركة بدائرى المريوطية بعد إصابة شخص فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق دائرى المريوطية بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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