شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، توجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها.. 1 ـ "14 أغسطس 2013"، ويشير لتاريخ فض اعتصام النهضة. 2 ـ "9 يناير 2018"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد غيابيا. Advertisements 3 ـ "10 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.