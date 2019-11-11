شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المقترحات والشكاوى بالنواب توافق على إنشاء كفر الشيخ الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن كفرالشيخ، أن لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة المستشار همام العادلي، عضو مجلس النواب، ووكالة النائب محمد حمدي، وافقت على مقترحه الذي تقدم به للجنة بإنشاء مدينة كفرالشيخ الجديدة، على مساحة ألفين فدان، وجاري بحث زيادتها إلى أربعة آلاف فدان، حيث سيتقدم بطلب بهذه الزيادة وذلك في المسافة ما بين محطة كهرباء البرلس ومزرعة بركة غليون (المنطقة الإستثمارية).

ومن المقرر أن تكون المدينة متاحة لجميع أطياف المجتمع من أهالي كفرالشيخ والمحافظات المجاورة من أصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة ومحدودي الدخل، لتوفير فرص عمل على مدار السنوات القادمة.

كما تلقت اللجنة أثناء انعقادها اتصالا هاتفيا من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يؤكد على تواصله مع وزير الأوقاف، وأنه قد تمت الموافقة على إنشاء هذا المشروع خدمة لأبناء كفرالشيخ في إطار البروتوكول المبرم ما بين المحافظة والوزارة، وجاري عقد اجتماع ما بين الأوقاف وكفرالشيخ بحضور اللواء شكري الجندي، وجميع نواب المحافظة لوضع آلية التنفيذ وعرض نتائج الاجتماع على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب.