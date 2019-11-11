شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 11 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة 48 متهما في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم شرطة التبين». القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«دواعش سيناء». القاهرة.. تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاحتفال السنوي بـ «يوم الوثيقة العربية» تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. Advertisements القاهرة.. تستضيف مسارح دار الأوبرا 4 أمسيات فنية، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. الجزائر.. يشارك وفد برلماني من مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) في مؤتمر برلماني إقليمي بجنوب أفريقيا مخصص لبحث قضية اللاجئين . الرباط.. تنظم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واتحاد المغرب العربي، بالرباط (المملكة المغربية) ندوة إقليمية حول «التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية على الاقتصادات المغاربية». القاهرة.. يلتقي المنتخب الوطني الأوليمبي مع نظيره الغاني ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر حاليا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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