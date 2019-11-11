شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط استاد القاهرة الدولى لتأمين اللقاء المرتقب بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الغانى، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتؤمن الشرطة لاعبى الفريقين، مع تأمين دخول وخروج الجماهير بشكل حضارى، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم.

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وشدد خبراء أمنيون على أهمية الالتزام بالتعليمات الأمنية، وعدم خروج الجماهير عن المألوف وعدم اصطحاب ممنوعات مثل الشماريخ والألعاب النارية وعدم توجيه هتافات مسيئة.

ويقع المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.