"ازاى تطلع جواز سفر مصرى".. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات إصداره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر". بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهر .

يتم تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة .

تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6 .

مستند التجنيد بالنسبة للذكور .

المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

365 جنيها رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

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