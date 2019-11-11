الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه من المستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى ، الموسم الجديد الحالى بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، بسب توفير مستلزمات الانتاج، وتراجع المساحات المنزرعة من البرسيم.
وأضاف رئيس جمعية الإصلاح، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان متابعة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية لعمل معاينات على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بجميع المحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات ، وتلاشى أى من الأزمات.
وتابع مجدى الشراكى، أن الجمعيات سواء "الإصلاح والاستصلاح والائتمان" لديها كل احتياجاتها من الأسمدة للمزارعين لجميع مساحات أرض اإاصلاح والبالغة 650 ألف فدان ، موضحا أن جمعية الاصلاح تحرص دائما على وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين الفعليين، لافتا إلى أن الجمعيات لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة الأزوتية.
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