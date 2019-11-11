شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حادث بالوعة الصرف الصحى فى المنوفية إلى 5 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهما وأصيب شخصان آخرون، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصان آخرون وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،على الفور إنتقلت 6 سيارات إسعاف برئاسةالدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، و تم نقلهم إلى مستشفى تلا ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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