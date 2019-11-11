شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أن المعامل المركزية تقوم بتحليل الغدة الدرقية لما يقرب من 2.5 مليون طفل سنوياً بالمجان، عقب الميلاد وعند التسجيل بمكاتب الصحة.
وقالت الدكتورة نانسى الجندى مدير الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، إن التحاليل تتم بالمجان للأطفال ويقوم بها العاملين بمكاتب الصحة فى المحافظات المختلفة، مؤكدة أهمية إجراء التحليل لجميع الأطفال.
وتابعت الدكتورة نانسى الجندى أن المعامل المركزية لها دور قومى غير هادف للربح وتمثل الحارس الأمين على صحة المصريين بما لديها من قدرات فنية وكوادر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الكبيرة التى يتم توظيفها لصالح تحسين الخدمات.
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