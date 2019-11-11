مباحث بولاق أبو العلا تضبط أخطر عصابة لسرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أخطر عصابة مكونة من 3 أشخاص لسرقة المساكن في بولاق أبوالعلا.

تبلغ للمقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من "م. و" صاحب مركز صيانة سيارات باكتشافه سرقة عدد 7 جي أم مضخم صوت، 10 قطع استانلس، 2 طفاية حريق، عدة نجارة، عدة سباكة من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

Advertisements

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "ا.ف" عاطل، "ك.ج" عاطل، "ا.ن" عاطل وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرائدان محمد هاني وأحمد حمدي، معاونا مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالمعلومات والتحريات أيدوها.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب باستخدام أجنة حديدية ضبطت بإرشادهم، بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بذات الأسلوب باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة على النحو التالي سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج ، مبلغ مالي 2000 جنيه من داخل مسكن "ع.ا" سائق، سرقة ساعة يد ماركة كاسيو، كمية من إكسسوارات الحريمي من داخل مسكن "م.م" تاجر أدوات كهربائية سائق تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهمان الأول والثاني وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر العميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.