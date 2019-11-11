سقوط تشكيل عصابي لسرقة صاحب مكتب تسويق بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين في السيدة زينب.

تلقى المقدم أحمد سعيد راغب، رئيس مباحث السيدة زينب، بلاغًا من "أحمد. م"، 45 سنة، صاحب مكتب تسويق عقاري، ومقيم بمحافظة الإسكندرية مفاده، قيام شخصين مجهولين، باستدراجه بحجة بيع شقة سكنية له بمنطقة قصر العيني، دائرة القسم، وفور وصوله للمكان المتفق عليه، خرج شخصان ادعوا أنهما أمناء شرطة، واستوليا على مبلغ 240 ألف جنيه، و800 دولار، كانوا بحوزته، ولاذا بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عمرو محسب، مفتش المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة محيط موقع الحادث، أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما كل من "مصطفي حمدي سيد"، 27 سنة، عاطل ومقيم بكورنيش النيل، مصر القديمة، وسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم 9314 لسنة 2019، ضرب واحداث عاهة، و "محمد حمدي سيد"، 36 سنة، عاطل ومقيم حارة حسن سليم، مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان خالد جبر ومهند خليل، معاونا مباحث القسم، من مطاردتهم والقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ 240 ألف جنيه، و800 دولار، قاموا بالاستيلاء عليهم من الضحية، وتم ضبط 3 سيارات ملاكي، المستخدمين في تنفيذ الواقعة.

وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.