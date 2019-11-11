محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في السلام، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أهالي أطلس 3 بمدينة السلام، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونقل رجال الإسعاف الساكن المصاب لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

