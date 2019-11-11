مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، علي حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام بالقاهرة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص باختناق وتم نقلهم للمستشفى.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وإصابة 4 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق للمساكن المجاورة.