مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. شاب يشنق نفسه بمنطقة السلام وسقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. شاب يشنق نفسه بمنطقة السلام وسقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

أصيب سائق توك توك، صدمته سيارة في محاولة هربه من مجهولين حاولوا سرقته بمنطقة السلام، مساء اليوم.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم، متوفى صحبة شقيقه (عامل ومقيم بذات العنوان) وبعض من أصدقاء المتوفى.

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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الشذوذ مقابل 3 آلاف جنيه في الليلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب يبلغ من العمر 26 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ 3 آلاف جنيه، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول قتل نجل صاحب مزرعة وخفير بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، وتبين أن الخفير كان يفرض "إتاوة" على حمولة كل سيارة تدخل إلى المزرعة لتحميل الخضروات والفواكه، وكان التجار يعترضون على ذلك، وطلبوا أن يفرض الـ"إتاوة"، على صاحب المزرعة.

يخوض انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة والمقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، 81 مرشحا على 17 مقعدا بينها مقعد واحد لرئيس النادي ومقعد واحد للقضاة المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم و5 مقاعد للنيابة العامة، ويخوض الانتخابات 4 قوائم انتخابية.