مصر | محاولا الهرب من اللصوص.. إصابة سائق توك توك صدمته سيارة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولا الهرب من اللصوص.. إصابة سائق توك توك صدمته سيارة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب سائق توك توك، صدمته سيارة في محاولة هربه من مجهولين حاولوا سرقته بمنطقة السلام، مساء اليوم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول مصاب، وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب سائق توك توك، وأن مجهولين حاولوا سرقته، وأثناء فراره بمركبته منهم صدمته سيارة تصادف مرورها مما أدى لإصابته وتهشم التوك توك، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.