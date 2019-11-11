أخبار مصر | الأرصاد تحذر : هذه المنطقة ستشهد سيول اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر : هذه المنطقة ستشهد سيول اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مصر الأيام الماضية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، وفي إطار الخدمات المقدمة نستعرض أخبار طقس اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019.

حيث نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، على محافظات مصر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم الإثنين معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل في الشبورة المائية الكثيفة، وتصل إلى حد الضباب شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار جنوبًا عند حلايب وشلاتين تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح شمالية شرقية معتدلة.