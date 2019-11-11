أخبار مصر | عاجل .. ارتفاع ضحايا بالوعة الصرف الصحي بـ تلا بالمنوفية إلى 5 أشخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. ارتفاع ضحايا بالوعة الصرف الصحي بـ تلا بالمنوفية إلى 5 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حالات الوفاة نتيجة سقوط مجموعة من الأشخاص في بالوعة للصرف الصحي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إلى 5 اشخاص بعد وفاة الواطن فتحي مرسي الأقرع، وذلك متأثرا بإصابته.

كان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهما وأصيب شخصان آخرون، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصان آخرون وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،على الفور إنتقلت 6 سيارات إسعاف برئاسةالدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، و تم نقلهم إلى مستشفى تلا ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.