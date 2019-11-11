أخبار مصر | بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف .. هل سيحصل الموظفين على إجازات أخرى في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف .. هل سيحصل الموظفين على إجازات أخرى في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الأحد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2019، وحصل الموظفين على إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل العالم الإسلامي في 12 ربيع الأول من كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف، ويعتاد المصريون على توزيع حلوى المولد النبوى بهذه المناسبة العظيمة.

هل سيحصل الموظفين على إجازات أخرى في 2019

ويعود الموظفين اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 إلى أعمالهم مرة أخرى، بعد أن حصلوا على إجازة يوم الأحد بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن هل سيحصل الموظفين على إجازات باقي هذا العام بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف.

وبانتهاء إجازة المولد النبوي الشريف 2019 تنتهى بذلك الإجازات الرسمية التي ستمنح للموظفين والعمال في القطاع الخاص، باعتبارها كانت آخر إجازة هذا العام، وهو ما يعتبر صدمة للموظفين حيث سيظلون شهر ونصف دون أي إجازات رسمية سوى إجازاتهم الأسبوعية.

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احتفال المصريين بالمولد النبوي

يذكر أن المصريين احتفلوا بالمولد النبوى الشريف إقامة حفلات الذكر وتوزيع الحلوى والتى تعتبر عادة مصرية يحرص عليها المصريون ويتورثونها جيلا بعد جيل، وتتنوع أسعار حلاوة المولد من مكان إلى أخر بحسب المواد الخام المصنوعة منها، وبحسب المكان الذي يتم شرائها منه.

وحدة وطنية

وانخفضت أسعار المولد هذا العام عن الأعوام الماضية بعدما شهدت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، ولكن المصريين يقبلون على شراء الحلوى، وهناك ظاهرة لا نجدها في أي دولة أخرى وهي مشاركة المسيحيين للمسلمين بتوزيع الحلوى عليها وهو ما يعبر عن الوحدة الوطنية، وشاهدنا الأيام الماضية مجموعة من المسيحيين يوزعون الحلوى على المسلمين في سمفونية يعزفها الشعب المصري تعبر عن الوحدة الوطنية وأننا نسيج واحد لن يفترق أبدا.