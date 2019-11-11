أخبار مصر | أشرف صبحي: جائزة "التميز" هدفها أن يوجد شباب إعلامي واعي وبناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: جائزة "التميز" هدفها أن يوجد شباب إعلامي واعي وبناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين، يعبر عن الأخلاق والقدوة والقيم والمبادئ مشيرا إلى أن الربط بين الأخلاق والقيم والإدارة تتجسد في الكلمة والتنوير الصادق والبناء.

وأضاف أشرف صبحي خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، بمسرح الوزارة أن الدولة تجتهد وتتقدم بسرعة من خلال القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائها ونحن نجري معها ولدينا الشباب والعلماء والقيادات المؤهلة لذلك.

وحي الوزير كافة الإعلاميين من خلال التصفيق الحاد وأشاد بمحمود شوقي مقرر الجائزة وقال إن الوزارة تتبني أفكار الشباب في جميع المجالات.

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وأشاد الدكتور أشرف صبحي بإعلامي وزارة الشباب والرياضة من كافة الصحف والمواقع المتميزة من خلال دورهم البارز في نقل كافة أخبار الوزارة والترويج لها الي كافة المواطنين في كافة ربوع مصر.

ووجه الوزير الشكر لكبار رجال الإعلام من خلال اللجنة المشكلة لتقييم المتسابقين من خلال الاهتمام بالرياضة والتنمية في آن واحد وان هدفنا الرئيسي هو رفع علم مصر.

وأكد "صبحي" بأن أي اقتراح قابل للتنفيذ تتبناه الوزارة من خلال المكتب الفني لها موضحا أن الجائزة تهدف لأن يكون هناك شباب إعلامي واعي وبناء من خلال أجيال المستقبل.