أخبار مصر | أشرف صبحي يكرم الفائزين بجائزة "التميز" لشباب الصحفيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يكرم الفائزين بجائزة "التميز" لشباب الصحفيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب مكرم محمد أحمد رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "التميز" لشباب الصحفيين مثل عصام عبد المنعم رئيس تحرير الأهرام السابق، الناقد الرياضي شوقي حامد، جمال هليل عضو لجنة تحكيم وناقد بجريدة الجمهورية.

وفاز بالمركز الأول فى فرع صحافة الشباب الزميل أحمد طنطاوى من مجلة أكتوبر عن موضوع بعنوان "الموهوبون فى مصر"، وحصلت الزميلة فاطمة قنديل من مجلة المصور على المركز الثاني عن موضوع بعنوان "مديرات مراكز الشباب خلية نحل فى قرى مصر" فيما حصلت الزميلة دعاء عبد العزيز من مجلة أكتوبر على المركز الثالث بموضوع بعنوان " مشروعات الشباب كلمة السر فى نجاح الاستثمار".

وشهد فرع الصحافة الرياضية العديد من الأعمال المتميزة والمنافسة القوية حيث فاز الزميل محمد مصطفى من موقع مصراوي بالمركز الأول عن موضوع بعنوان "حلم صلاح الضائع .. آلاف اللاعبين ضحية الاستثمار الوهمي"، ونال الزميل حسن السعدنى من جريدة اليوم السابع المركز الثاني بموضوع بعنوان "دوري الكنائس"، فيما حصل الزميل محمد وردة من جريدة فيتو على المركز الثالث بموضوع بعنوان " الاعيب مافيا الطب الرياضي".

وتقرر منح الزميل سعيد علي من جريدة الدستور شهادة تقدير عن سلسلة حوارات "الطريق الى العالمية" وشهادة تقدير للزميل أحمد اسماعيل من جريدة الأخبار المسائي عن موضوع بعنوان "السوق السوداء لتذاكر المونديال".

وفى فرع أفضل صورة رياضية فاز الزميل أحمد مصطفى من جريدة الوطن بالمركز الأول عن صورة متميزة لملعب قرية بني شبل بالشرقية، وحصل الزميل حسن محمد حسن من اليوم السابع بالمركز الثاني، فيما حصل الزميل أيمن فاروق من المصري اليوم على المركز الثالث مناصفة مع الزميل فريد قطب من موقع مصراوى.

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وفي فرع اﻹعلام التليفزيوني فاز الزميل أحمد عبد الهادي من قناة ltc بالمركز الأول فى مسابقة أفضل مقدم برامج شاب، ونال الزميل أمير هشام من قناة الأهلي المركز الثاني، فيما حصل الزميل فتح الله زيدان من قناة نايل سبورت على المركز الثالث.

وفى مسابقة أفضل مراسل شاب فاز الزميل حسن غنيمة مراسل قناة اون سبورت على المركز الاول، ونال الزميل محمد طه من قناة تايم سبورت المركز الثاني، فيما حصل الزميل كريم حسين من قناة أبوظبي الرياضية على المركز الثالث.

وفى فرع الإعلام الأفريقي وهى الجائزة التى تواكبت مع رئاسة مصر للإتحاد الافريقي إلى جانب تنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 فقد فاز بالمركز الاول الزميلة اداه وارنجا من كينيا وذهب المركز الثاني لديفيد اوكو من نيجيريا والمركز الثالث لبودي عمر من الجزائر.

وقررت لجنة التحكيم اهداء جائزة خاصة تحمل إسم الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوى للناقد الرياضي الكبير حسن عثمان.

وجائزة أخرى تحمل إسم الإعلامى الكبير الراحل فايز الزمر للإذاعية نجلاء حلمي من شبكة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى مسابقة هى الأولى من نوعها.