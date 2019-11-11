الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الصحة والسكان قافلتين طبيتين يومي 14 و15 من شهر نوفمبر الحالى فى منطقتى جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وتانيس مركز صان الحجر محافظة الشرقية. Advertisements كما تطلق الوزارة 3 قوافل طبية أخرى فى مناطق 30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والقطورى مركز العياط محافظة الجيزة، ومجمع السلام والشيخ عواد مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك فى يومى 15 و16 من الشهر الحالى. يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى.

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