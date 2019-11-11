شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 17 رضيعًا إلى شرطة جيفرسون الأمريكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم 17 مولوداً جديداً، إلى مكتب شرطة مدينة جيفرسون الأمريكية، خلال عام واحد فقط، لكنهم لن يشاركوا آبائهم الضباط فى مهامهم الأمنية، بل سيقتصر دورهم على التجمعات العائلية فقط، حيث رزق ضباط المركز بـ17 مولوداً فى سنة واحدة.

ووفقا لموقع ، فقد شارك ضباط مكتب شرطة عاصمة ولاية ميزورى، فى الاحتفال بمجموعة المواليد الجدد، بحضور زوجاتهم وأبنائهم، وظهر الضباط بملابسهم الرسمية، كما زينوا ملابس الأطفال حديثى الولادة بشارات الشرطة.

وبلغ عمر أصغر المواليد فى يوم التقاط الصور الجماعية بمكتب الشرطة 10 أيام فقط، وعلق ضباط الشرطة من الآباء بنوع من المزاح، بأن طفرة المواليد التى شهدها المكتب ترتبط بقانون زيادة الضرائب على الممتلكات، والذى أقرته الولاية عام 2018، وأدى بدوره إلى زيادة موارد الشرطة وأجور مسؤوليها.

وعلق "مات مور" أحد ضباط الشرطة: "أعتقد أنها أكثر من مجرد صدفة، إن زيادة الدخل تمنحك المزيد من الثقة فى تكوين عائلة، وتربية الأبناء لم تعد شيئاً سهلاً فى هذه الأيام".