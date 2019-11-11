شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنعى وفاة طالبة بمدينة الطالبات بعد سقوطها من الشرفة والان مع تفاصيل الخبر
وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأضافت الجامعة إنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.
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