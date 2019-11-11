شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ كبارى طريق "بنها ـ المنصورة" قبل نهاية نوفمبر بـ1.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ كبارى طريق بنها ـ المنصورة بالكامل قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن تم إنشاء 5 كبارى جديدة فى مناطق التقاطعات المرورية لتخفيف التكدسات والاختناقات المرورية على الطريق الذى يجرى أعمال تطويره ورفع كفاءته.
وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن الكبارى التى تم إنشاءها هى كفر شكر وصهرجت وبشلا واسنيت وطنامل، والأخير انتهى تنفيذه وفتحه أمام حركة المرور من الاتجاهين، وكبارى كفر شكر وصهرجت وبشلا تم إنهاء تنفيذها وفتحها أمام المرور فى اتجاه المنصورة امام حركة المرور، لافتة إلى أن تكلفة الكبارى الـ 5 تصل إلى 1.4 مليار جنيه.
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