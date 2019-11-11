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سقوط طالبة من الطابق السادس بالمدينة الطلابية لجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد شهود عيان بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة القاهرة المغتربين، منذ قليل، بـسقوط طالبة من نافذة مسكنها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية، ما أسفر عن إصابتها اصابات بالغة، تم نقلها بسيارة الإسعاف بالمدينة إلى مستشفى لتلقى العلاج.

ورجح شهود العيان أن يكون سقوط الطالبة أثناء قيامها بنشر ملابسها، حيث اختل توازنها، وسقطت من الطابق السادس.

ولم تصدر الجامعة حتى الآن أى بيانات رسمية حول الحادث كما لم يتسن لـ"الخليج 365" الحصول على تأكيد أو نفي للواقعة كما أوردها شهود العيان.

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وسنوافيكم بالتفاصيل..

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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