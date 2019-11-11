أخبار × 24 ساعة.. الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ 12

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض التعليم ترسل استمارة رؤساء لجان الدبلومات للمديريات استعدادا للإمتحانات التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة وزير الزراعة يوجه بمنع التعديات على الأراضى وإزالتها خلال العطلات الرسمية Advertisements الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمحصول الشتوى وخط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين "تنظيم الكهرباء" يصدر قرارا بشأن محاسبة محطات تقوية المحمول.. اعرف التفاصيل الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا الحكومة: تعاملنا مع 62568 طلبا وشكوى واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2019 "الله ينور يا بطل".. رمايات صاروخية لقوات الدفاع الجوى المصرى تبهر "الروس" مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية الحكومة: استجبنا لعلاج طفلة من السرطان ووالدتها هربت بها من المستشفى دون مبرر

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