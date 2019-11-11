شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اتخذنا كافة الاحتياطات لمواجهة "النوة" الأسبوع القادم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مدحت فودة ، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة النوة التى من المتوقع أن تتعرض لها محافظة الأسكندرية يوم 15 نوفمبر الجارى وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، و ذلك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.

و أضاف فودة، لـ"الخليج 365"، أن حالة الطوارئ بالشركة من المقرر أن تنتهى بنهاية فصل الشتاء للحفاظ على استقرار التيار الكهربائى للمواطنين و عدم التأثر بالتقلبات المناخية ، لافتاً إلى أن إدارات الشبكات المختلفة وضعت برنامجًا للصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض، لسرعة تلافى أى ملاحظات على المهمات الكهربية، وذلك من خلال صيانة المهمات الكهربية وإحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع تسرب مياه الأمطار والزواحف داخل غرفة المحولات.