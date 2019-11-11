شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل : دقة بيانات المريض تقود طبيب الأسرة للتشخيص السليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ،أنه من الضرورى الحضور إلى المراكز والوحدات الصحية الموجودة بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان للتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأسرة للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، فى بيان صحفى ، أن الملف العائلى مهم جدا بالنسبة لطبيب الأسرة لكى يقوم بمتابعة الحالات المرضية من خلالة مدى الحياة للمريض ، مشددة على أهمية دقة المعلومات والبيانات والتاريخ المرضى لجميع أفراد الأسرة ، حيث أن البيانات الدقيقة تقود الطبيب إلى التشخيص السليم.