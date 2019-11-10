شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: إضافة 273 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة» وعودة 18 ألف متظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن، مدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إنه تم إضافة ٢٧٣ ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، و100 ألف أسرة جديدة و110 آلاف كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القومسيون الطبى، فضلًا عن تحويل 44 ألفًا من ملفات الأيتام للاستفادة من البرنامج، والعمل على سرعة النظر في مختلف التظلمات التي قدمت خلال الأعوام السابقة، لافتة إلى أن تلك الإجراءات نتج عنها عودة 18 ألف أسرة مستفيدة ليصبح عدد المستفيدين 2 مليون و410 آلاف.

وأضافت أن عدداً من الأسر التي تم نقلهم من معاش التضامن إلى برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 429 ألفًا و500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125 و175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليوناً سنوياً، لافتة إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام المالى الحالى 2019- 2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.

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وقالت القباج إن وزارة التضامن انتهت من تجهيز مكاتب الكشف في 15 محافظة، للكشف عن المعاقين لاستخراج البطاقات الخاصة بهم، ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مشروطية الصحة والتعليم في الحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة».

وبينت مدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» أن الدولة حريصة على وصول الدعم إلى مستحقيه، فهناك أسر مقتدرة ماديًا تخرج من الدعم وتتم مراجعتها من خلال لجان المساءلة المجتمعية، فضلًا عن متابعة الحيازات الزراعية والعقارات غير المسجلة من خلال بعض الشباب الذي يعمل مع البرنامج، حيث يقوم هؤلاء الشباب بالذهاب إلى القرية والسؤال عن الأشخاص وعن حالتهم المادية دون معرفة متلقى الدعم.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة وفرت ما يزيد على ٩٠ ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقى من دائرة الفقر هي التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل من خلال 10 شركات من شركاء القطاع الخاص، وأشارت إلى أن «فرصة» هو برنامج لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلى.

وأوضحت مدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» أن الفئات القادرة على العمل قد يكون تم رفضها من برامج الدعم النقدى أو قد يكون تم قبول جزء بسيط منها وهى على مشارف الخروج من المنظومة والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج، وتابعت أن نحو 6 ملايين أسرة تقدمت للحصول على دعم المشروع في بدايته عام 2015، تم قبول 2 مليون منهم، موضحة أن الأسر التي لا ينطبق عليها شروط الدعم هم الأولى بتوفير فرص العمل.