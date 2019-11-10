شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات القضاة».. نشاط مكثف للمرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف المرشحون في انتخابات نادى القضاة، المقررة 20 ديسمبر المقبل، من نشاطهم في الدعاية والتواصل مع أعضاء الجمعية، كما لجأ آخرون لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى في الترويج لبرامجهم الانتخابية.

واختارت قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته، المرشح لذات المنصب للمرة الثانية، شعار «تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات»، وهى القائمة المكونة من 13 قاضيًا ووكيل نيابة، من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، فضلاً عن 3 مرشحين جُدد.

ووجهت القائمة أول رسالة لها للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بقولها في بيان: «سنطرح برنامجنا للدورة القادمة من خلال عرض ما تم إنجازه في فترة ولاية المجلس المنتهية، والأهداف المستقبلية والجهود الرامية لتحقيقها في كل محور من المحاور التي يقوم عليها البرنامج».

وأضافت القائمة: «تحملنا شرف المسؤولية لم نفرط فيها يوماً، ولم ولن نتنصل منها، كما أننا، ورغم الأحداث الجسام التي مر القضاء بها في الفترة الأخيرة، لم نقصر في الذود عن استقلال القضاء ومصالح القضاة، وإن عاندتنا الظروف غير المسبوقة في بعض الأحيان إلا إننا كنا على قدر المسؤولية، وتصرفنا وفقا لما تقتضيه ظروف الحال دون انبطاح لسنا أهله وبعيدًا عن الصدام الذي لم يكن يحقق أي نتائج إيجابية، ولو عاد بنا الزمان ما سلكنا في التعامل معها غير ذلك، وكنا صادقين أمناء معكم في عرض المشاكل وما قام به مجلس إدارة النادى في مواجهتها، لم نتجمل أمامكم ببطولات وهمية وبخطب عنترية».

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وتابعت: «المساواة بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور أمر حتمى أولى بالرعاية والتنفيذ، ونحن عاقدون العزم على العمل لتطوير القضاء ومواجهة المشاكل والعقبات بآليات جديدة وأفكار متطورة، وعلى تعزيز ثقة الشعب المصرى الأصيل في القضاء».

وأعلنت قائمة «وحدة القضاة»، التي يترأسها المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، أنها تنظم أولى جولاتها الانتخابية، الخميس المقبل، من محافظة الإسكندرية لأنها «مليئة بالرموز القضائية»، حيث سيتم استعراض البرنامج الانتخابى على القضاة ووكلاء النيابة بالمحافظة، والذى يركز على «استقلال القضاء، ووحدة الصف»، وإنشاء مجمعات سكنية جديدة وإنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة.

واستخدمت القائمة وسائل التواصل الاجتماعى، منها تطبيق «واتس آب»، للتواصل مع القضاة ووكلاء النيابة، وأعدت فيديوهات مصورة، لشرح البرنامج.

وعقد المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، المرشح على مقعد رئاسة مجلس إدارة النادى، اجتماعًا مع الـ16 قاضيًا ووكيل نيابة، أعضاء قائمة «الوسط» التي يترأسها، في مقر النادى بوسط القاهرة: «ذلك لبلورة رغبات القضاة التي تم رصدها من خلال جولات أعضاء القائمة في المحاكم والنيابات المختلفة، تمهيدًا لإصدار البرنامج الانتخابى الواقعى للقائمة، خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون معبراً عن رغبات القضاة وتطلعاتهم وآمالهم في حياة أفضل»، مشيرا إلى أنه أكبر المرشحين سنًا، ولا يبتغى من وراء ترشحه سوى استقلال القضاء.

وعقدت قائمة «خادمى القضاة»، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، المرشح على رئاسة النادى، والتى تضم المستشارين جمال القيسونى، وعلاء العش، وعلا حسين، السيدة الوحيدة المرشحة بالانتخابات، مؤتمرًا في مقر محكمة طنطا الابتدائية، وأعلنت البرنامج الانتخابى، والذى يركز على: «تشكيل لجنة تشريعية تقوم بصياغة بعد تعديلات القوانين التي ترى لها لزومًا لذلك ويكون لها إبداء ملاحظات مكتوبة بشأن أي قانون يتم نقاشه، وترفعها لمجلس النواب، وبالنسبة للمحور الاقتصادى والخدمى، فيتم تدشين مبادرة الاكتفاء الذاتى من خلال إقامة معارض في كل المناسبات والأعياد وإحياء فكرة القرض الحسن».

وقال المستشار شادى شلبى، رئيس الاستئناف بالإسكندرية، والمرشح المستقل على مقعد الرئاسة إنه بدأ جولاته الانتخابية بالإسكندرية، وجارٍ إعداد برنامجه الانتخابى، موضحاً أن فكرة ترشحه كشاب لاقت قبولاً كبيرًا بين زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.