شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. احتفالات مولد مارجرجس بالأقصر.. وطوارئ لتأمين الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت أجهزة الأمن في محافظة الأقصر حالة الطوارئ لتأمين احتفالات ذكرى مولد القديس مارجرجس في جبل الرزيقات بمركز أرمنت، حيث زار اللواء أيمن راضى، مدير الأمن، الدير، وكان في استقباله أمينه الراهب القمص توماس الرزيقى، والراهب فام الرزيقى، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الأمنية لتأمين الاحتفالات التي يشرف عليها الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

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وبدأت الاستعدادات المكثفة في الدير الواقع جنوب غرب الأقصر لبدء الاحتفال السنوى الذي يبدأ الإثنين ويستمر حتى 17 نوفمبر الجارى، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.

ويشهد الاحتفال توافد أكثر من مليون زائر يوميًا من أنحاء مصر من الأقباط والمسلمين، حيث تمت إقامة مخيم على مساحة 60 فدانا لاستقبال الزائرين، وتم تسكين الأسر. وقدم المحافظ المستشار مصطفى ألهم التهنئة لأبناء الكنيسة بحلول مولد الشهيد العظيم مارجرجس السنوى، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، يشارك فيها قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفال بشكل آمن، كما يتم تقديم كل أوجه الدعم لأبناء الكنيسة بكل المتطلبات، لإنجاح الاحتفالات وخدمتهم بصورة تليق بالمحافظة مع توفير جميع الخدمات اللازمة لهم خلال أيام الاحتفال بالمولد السنوى. ووضعت إدارة الحماية المدنية بالمحافظة بقيادة المقدم خالد الصعيدى، وكيل الإدارة، خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بنشر خبراء المفرقعات بكل أنحاء الدير والمحاور الرئيسية.

وتم تكليف خبراء المفرقعات بتكثيف فحص وتعقيم كل السيارات والزوار تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة حتى انتهاء الاحتفالات، وشددت الإدارة على ضرورة تأمين كل أنحاء الدير والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد طارق محمد ألهم، مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر، وكيل الإدارة لتكثيف تواجد الأوناش المرورية لرفع كافة السيارات المتروكة في محيط الدير.